08.05.2017 09:34:48

Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Yayladağı, Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Defne ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Hatay'ın Yayladağı, Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Defne ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs Çarşamba günü, Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Çamaltı ve Tutlubahçe mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Çamlık Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Sümerler Mahallesine 13:00-17:00 saatleri arasında, Tavla Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yeniçağ Mahallesine 09:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi Hacı Bekir Ağca Caddesi ve 144 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Konacık, Işıklı, Tatarlı, Kale mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Avcılar Mahallesi 08:30-14:30 saatleri arasında, Karaçay Mahallesine 09:30-17:30 saatleri arasında, Defne ilçesi Değirmenyolu ve Samankaya mahalleleri 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.