28.12.2016 15:03:37

Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Yayladağı, İskenderun, Payas, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Hatay'ın Yayladağı, İskenderun, Payas, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık Cuma günü, Yayladağı ilçesi Yukarıpulluyazı Mahallesine, Çamaltı Mahallesine 08:00-10:00 saatleri arasında, Karacurun Mahallesine, Kışlak Mahallesine 10:00-12:00 saatleri arasında, Olgunlar Mahallesine, Gözlekçiler Mahallesine 12:00-14:00 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesine 14:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi 262/1 Sokak 08:30-17:30 saatleri arasında, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi 09:00-12:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Numune Evler, Özerli, Sanayi, Yeşil, Karakese ve Konaklı mahalleleri 00:15-8:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Uzunkavak Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.