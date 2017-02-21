21.02.2017 14:24:43

Hatay'dan 172 umreci dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde Hatay'dan Umreye giden 172 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde Hatay'dan Umreye giden 172 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.Antakya ilçesindeki TOKİ Camii'nde düzenlenen uğurlama törenine İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Okuyucu, Antakya İlçe Müftüsü Necati Şafak, şube müdürü Mehmet Yolcu, din görevlileri, umre yolcuları ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program okunan ilahi ve kasidelerle devam etti.Tören, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Okuyucu'nun yolculuk öncesi son hatırlatmalarının ardından yaptığı dua ile son buldu.Duanın ardından, Antakya İlçe Müftüsü Necati Şafak'ın kafile başkanlığında 172 kişiden oluşan kafile Hatay Havaalanından kutsal topraklara doğru yola çıktı.