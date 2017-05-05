06.05.2017 15:16:09

Hatay'da kayısı hasadı başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kayısı hasadı başladı. 650 dönüm arazide kayısı yetiştiriciliği yapan Nevzat Barak, kayısıda sezonun ilk ürününü toplayarak Rusya'ya gönderdiklerini belirtti.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kayısı hasadı başladı. 650 dönüm arazide kayısı yetiştiriciliği yapan Nevzat Barak, kayısıda sezonun ilk ürününü toplayarak Rusya'ya gönderdiklerini belirtti.Üretici Barak, yaptıkları araştırmalar sonucu Amik Ovası'nın özellikle sert çekirdekli meyve konusunda uygun olduğunu tespit ettiğini söyleyerek, "250 dekar üzerine de bu işe başladık. Bugün ise bin 200 dekar üzerine yaklaşık 23 ayrı çeşitten sert çekirdekli meyve üretiyoruz almış olduğumuz sonuçlar çok önemlidir. Her ne kadar ürettiğimiz meyveler genel anlamda ihracata yönelik olsa da iç piyasanın da ihtiyacını karşılamaktadır" dedi.Arazisi olan çiftçileri de sert çekirdekli meyve ekmesi konusunda teşvik ettiklerini ifade eden çiftçi Nevzat Barak, "Bunu üretmek zahmetlidir. Çok özen istiyor aynı zamanda pazarlaması da önemlidir. Tecrübelerimiz bize şunu gösterdi ne kadar kaliteli ürün elde ederseniz eğer o kadar rahat pazarlama yeteneğine sahip oluyorsunuz. 2017 yılının özellikle kışın biraz sert geçmesi nedeni ile bu sene beklentilerimizin üzerinde meyve hasadı yapmayı düşünüyoruz. Verimiz oldukça iyi yaklaşık 1 haftadır Türkiye de en erken çıkan kayısı cinsinden hasat başladı. Arkasından diğer cinslerimiz periyodik olarak hasada hazır hale gelecektir ben Amik Ovası'nda bu işi başlatmakla bu işe mimarlık yapmakla ne kadar doğur bir hareket olduğunu zaman içerisinde görmüş oldum umut ederim ki yapacağımız bu verimli çalışmalarda milli ekonomimize katkı salarız aile ekonomimize katkı sağlarız" şeklinde konuştu.Kayısı yetiştiricisi Barak, hasat edilen malların yüzde seksenin Rusya ülkesi olmak üzere Romanya ve Orta Doğu Bölgesine gittiğini kaydetti.