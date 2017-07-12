12.07.2017 11:49:56

Hatay'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Hatay'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, IŞİD ile bağlantılı oldukları belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, sorgularının yapılması için Hatay Emniyet Müdürülüğüne götürüldü.