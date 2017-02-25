25.02.2017 15:40:20
Hatay'da hap kaçakçılarına operasyon
Antakya ilçesinde 215 bin 600 cinsel uyarıcı hapın ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındıHatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda 215 bin 600 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu şüphelilerin evlerinde satışa hazır kaçak cinsel uyarıcı hap bulunduğu istihbaratına ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye uyruklu H.D, (33), M.I. (33) ve O.A. (22) gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada 215 bin 600 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.