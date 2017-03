02.03.2017 22:39:31

'Hatay'da Halk Buluşması' toplantısı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Her 10 yılda bir darbe yapan, Türkiye'de 20 defa stant-by anlaşması imzalayan, hazineyi tam takır kuru bakır haline getiren bir sistem var. Biz bu sistemin değişmesini istiyoruz" dedi.Memur-Sen öncülüğünde Sivil Dayanışma Platformu ortaklığıyla gerçekleşen "Hatay'da Halk Buluşması" toplantısı gerçekleştirildi. Hatay Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Sistem değişikliğini şöyle düşünün lütfen, eğer Allah korusun 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, 2016'da değil de 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra olsaydı Türkiye nasıl bir Türkiye olacaktı. Sizler de lütfen tahmin edin. Neden bu sistem değişikliğini istediğimizi ifade etmek isterim. İşte bakın unutmamamız gereken bir resim. Bir Başbakanın uyduruk mahkemede yargılandığını görüyoruz. Biz bu şekil bir Türkiye istemiyoruz" dedi.Türkiye'de kişilerden, partilerden ve zamandan bağımsız, mekandan bağımsız bir darbeci gelenek olduğunu kaydeden Yayman,"Her 10 yılda bir darbe yapan, Türkiye'de 20 defa stant-by anlaşması imzalayan, hazineyi tam takır kuru bakır haline getiren bir sistem var. Biz bu sistemin değişmesini istiyoruz. Bizim hayalimiz var arkadaşlar, lütfen heyecanımı mazur görün, lütfen derdimizi anlayın, biz Türkiye'nin artık koalisyonlarla yönetilmesini istemiyoruz. Türkiye'nin iki partili-üç partili koalisyonlarla zaman kaybetmesini asla istemiyoruz. Biz istiyoruz ki 21'inci asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olsun inşallah" dedi.Parlamento karşıtı söylemlerin gerçeğini yansıtmadığını kaydeden Yayman, milleti tehdit olarak gören sistemin değişmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:"Parlamentoya karşı olmak hiç kimsenin hakkı da haddi de değil. Parlamento demokrasinin Kabe'sidir, ama parlamenter sistem, mevcut sistem Türkiye'de sorun üreten bir sistemdir. Sürekli sorun üreten ve sorun çözmeyen bir sistemdir. İşte biz Başbakanı idam eden, bakanları yargılayan, her 10 yılda bir askeri vesayet kuran, bir yargı vesayeti kuran bu sistemi ve halkı mağdur eden, milleti potansiyel tehdit olarak gören, Alevi diyen, Sünni diyen, dindar diyen, laik diyen, Arap diyen, Kürt diyen bu sistemin değişmesini istiyoruz" diye konuştu.Yayman, "Türkiye'de mevcut sistemin bilançosu şu: Her 10 yılda bir darbe, 93 yılda 65 hükümet ve Türkiye'ye 19 defa, 1950'den AK Parti iktidarına kadar 52 yılda 19 defa, hatta 52 yılı 50 diye düzeltelim, 19 yılı da 20 yıl diye düzeltelim, 50 yılda 20 defa stant-by anlaşması. IMF'ye gidiyoruz, bizim hazinemiz boşaldı, paramız bitti, onlardan yardım istiyoruz. İşte biz Türkiye bir daha 30 cente muhtaç olmasın diye, IMF'nin kapısına 20'inci kez gitmesin diye kararımız evet diyoruz arkadaşlar" dedi.