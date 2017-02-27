27.02.2017 17:31:34

Hatay'da FETÖ/PDY davası

Aralarında öğretmen ve polislerin de bulunduğu 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında öğretmen ve polislerin de olduğu 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 1'i tutuklu 2'si tutuksuz 3 sanık hazır bulundu. Diğer 6 tutuklu sanık ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, 1 tutuksuz sanık ise gelmedi.

Savunmaları alınan sanıklardan M.Ç. ve M.A. telefonlarında "ByLock" programının bulunduğunu kabul etti. Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



