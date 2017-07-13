13.07.2017 12:20:22

Hatay'da FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Hatay'da, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarafından il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 50 kişinin de aranmasına devam edildiği öğrenildi.