24.02.2017 09:08:57

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Dörtyol, Reyhanlı, Payas, Yayladağı ve Defne ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Hatay'ın Dörtyol, Reyhanlı, Payas, Yayladağı ve Defne ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi 406 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında, Özerli Mahallesi 3 Nolu Deniz Yolu Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi AhiEvran Caddesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.