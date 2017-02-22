22.02.2017 10:17:28

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Hatay'ın Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Şubat Cuma günü, Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi 09:00-16:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Yaylıca, Çubuklu, Avcılar, Eriklikuyu, Batıayaz, Çamlıyayla, Büyükoba, Ceylandere, Yeniköy ve Seldiren mahalleleri 02:00-04:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.