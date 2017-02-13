13.02.2017 09:05:13

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat Çarşamba günü, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.