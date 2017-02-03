03.02.2017 09:40:23

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Samandağ, Arsuz, Dörtyol ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Hatay'ın Samandağ, Arsuz, Dörtyol ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Şubat Cumartesi günü, Samandağ ilçesi Yeni, Çiğdede ve Atatürk mahallelerine 02:00-05:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesine 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.