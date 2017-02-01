01.02.2017 09:11:23

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Şubat Cuma günü, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Kurtderesi, Deniz ve Mağaracık mahalleleri ile Mağaracık İlköğretim Okulu, Sağlık Ocağı ve İçme Suyu Trafosuna 02:00-04:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.