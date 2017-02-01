Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Şubat Cuma günü, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Kurtderesi, Deniz ve Mağaracık mahalleleri ile Mağaracık İlköğretim Okulu, Sağlık Ocağı ve İçme Suyu Trafosuna 02:00-04:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.