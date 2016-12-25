25.12.2016 11:03:51

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Hassa, İskenderun ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

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Hatay'ın Hassa, İskenderun ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Salı günü, Hassa ilçesi Çay, Tepebaşı, Yeni, 15 Kasım, Dedemli ve Tiyek Mahalleleri'ne, İskenderun ilçesi Bitişik Mahallesi'ne, Karayılan Mahallesi'ne, Belen ilçesi Halilbey ve Atik mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.