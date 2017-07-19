19.07.2017 09:08:46

Hatay'da 50 göçmen yakalandı

Hatay'ın Suriye sınırında, Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 50 göçmen yakalandı

Yayladağı ilçesi 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı, Topraktutan Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin yaptığı arazi arama ve taraması sırasında bir grup kimliği belirsiz kişinin Türkiye'ye geçmek üzere oldukları fark edildi. İlk incelemede Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şahıslar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.