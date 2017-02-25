26.02.2017 00:27:56

Hatay'da 4,4 şiddetinde deprem

Hatay'ın Erzin ilçesinde 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Hatay'ın Erzin ilçesinde 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, saat 00.06'da merkez üssü Erzin ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde yerin 7,4 kilometre derinliğinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Meydana gelen deprem komşu il ve ilçelerden de hissedildi.