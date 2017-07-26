26.07.2017 15:26:29

Hatay'da 13 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 milyon TL değerinde, 1 milyon 335 adet captagon hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Rambo"nun eşliğinde bir tırda arama yapıldı.



Narkotik ekiplerinin tır dorsesinde yaptığı aramada, yurt dışına gönderilmek üzere tır içerisinde yüklü olan su dinamoları ve tabldot kalıplar içerisine gizlenmiş piyasa değeri 13 milyon TL olan 222,5 kilogram ağırlığında 1 milyon 335 adet captagon hap ele geçirildi.



Operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.



