13.02.2017 19:19:38

Hatalı park itfaiyeye engel oldu

Bartın'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye ekipleri, gelişigüzel park edilen araçların engeline takıldı.

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Bartın'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye ekipleri, gelişigüzel park edilen araçların engeline takıldı.Merkez Aladağ Mahallesi 5. Sokak'tan yangın ihbarı alan Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, saniyelerle yarışarak yangın yerine ulaşmaya çalıştığı sırada mahalle arasına gelişigüzel park edilen bir aracın engeline takıldı. 30 metrelik merdivenli itfaiye aracının geçişine engel olan araca hemen müdahale eden itfaiye erleri, el birliğiyle aracı bulunduğu yerden yol kenarına sürükledi. Olay yerine müdahale için geciken ekipler, bu zorlu engeli aşarak yangını söndürdü.Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, "Mahallemizde yangın çıktı. Komşular itfaiyeye haber vererek yardım istediler. İtfaiye aracı sokağımızın başına 5 dakikada geldi ancak 10 metrelik yolu hatalı park yüzünden gelemedi. Yangın daha da ciddi olabilir, yüksek katlarda kurtarılmayı bekleyen bir aile olabilirdi. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, daha sorumlu davranmalarını istiyoruz. Bir gün onların da başına gelebilir" dediler.