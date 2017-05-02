02.05.2017 23:06:50

Hatalı dönüş kaza yaptırdı

Hatalı dönüş kaza yaptırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı

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Hatalı dönüş kaza yaptırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.Rusya'da trafikte hızla seyreden motosikletli hatalı dönüş yapınca kaza da kaçınılmaz oldu. Motosikletli, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce havaya uçan motosikletli ağır yaralandı.