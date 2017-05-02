02.05.2017 23:06:50
Rusya'da trafikte hızla seyreden motosikletli hatalı dönüş yapınca kaza da kaçınılmaz oldu. Motosikletli, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce havaya uçan motosikletli ağır yaralandı.
Hatalı dönüş kaza yaptırdı
Hatalı dönüş kaza yaptırdı. O anlar kameraya böyle yansıdıHatalı dönüş kaza yaptırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Rusya'da trafikte hızla seyreden motosikletli hatalı dönüş yapınca kaza da kaçınılmaz oldu. Motosikletli, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce havaya uçan motosikletli ağır yaralandı.