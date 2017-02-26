27.02.2017 11:29:02

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Zonguldak'tan Bartın'a seyir halindeki bir araç yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Zonguldak'tan Bartın'a seyir halindeki bir araç yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Bartın'a bağlı Esenyurt köyü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir halindeki Kadir D.'nin idaresindeki 06 AU 8473 plakalı hafif ticari kamyonet kontrolden çıktı. Mucur nedeniyle yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü Kadir D. ve yanında bulunan Yaşar D. ile Elif C., kazada yaralandı. Olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelerek kazaya müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücünün Bartın'daki hastaneye seyir halindeyken kaza yaptığı öğrenildi.