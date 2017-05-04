04.05.2017 18:10:08

Hastanelerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Antalya'da yakalanan zanlının, 9 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi

Antalya, Aydın ve Eskişehir'deki hastanelerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doktor A.H'nin cep telefonunu çalan ve doktor E.U'nun askıda bulunan kol çantasını karıştıran bir kişi, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine isminin E.Y. olduğunu belirtti. Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının isminin T.S. olduğunu belirledi. T.S, yaklaşık 10 gün önce Adana'da başka bir hastanede hırsızlık yöntemiyle aldığı cüzdandaki E.Y'ye ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırıp PVC ile kaplattığını itiraf etti.

Zanlının, Aydın ve Eskişehir'deki 4 hastanenin de aralarında bulunduğu 9 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. T.S, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







