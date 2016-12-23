23.12.2016 11:21:53

Hastaneden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Elazığ'da bir hastanede 4 kişiyi soyan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Elazığ'da bir hastanede 4 kişiyi soyan şüpheli, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 4 sağlık personelinin farklı tarihlerde cep telefonları, kol saati ve cüzdanı çalındı. Sağlık personellerinin durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın C.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs polis tarafından evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, hırsızlık olaylarının kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.