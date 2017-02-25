25.02.2017 16:54:51

Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı nefesleri kesti.

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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı nefesleri kesti.Turgut Özal Tıp Merkezi Sivil Savunma Birimi tarafından acil durumlar için yapılan tatbikatta senaryo gereği, ortopedi servisinde yatan bir hastanın içtiği sigarayı söndürmeden çöp bidonuna atması sonucu çıkan yangına müdahale için sivil savunma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının çıktığı servisteki hastaları kısa sürede tahliye ederek, yangına müdahale etti.Tatbikatın ardından personele, yangının çıktığı andan itibaren alınacak tedbirler, yapılacak müdahale ve yangın tüpünün kullanımı ile hastaların tahliye edilmesi hakkında bilgi verildi.Tatbikata, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Bentli, Turgut Özal Arama ve Kurtarma Ekibi, Malatya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelleri Erkan Katırcı ve Hasan Vural, iş sağlığı uzmanları, servis doktorları ve çeşitli rollerde 34 hastane personeli katıldı.Turgut Özal Tıp Merkezi Sivil Savunma Amiri Taner Yiğit, yangın tatbikatını, kurtarma çalışmalarındaki eksiklik ve aksaklıkları görmek, gidermek ve personelin becerilerini gidermek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, tatbikata destek veren ve katılan herkese teşekkür ederek bundan sonra da bu tür tatbikatların süreceğini ifade etti.