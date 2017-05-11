SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Hastanedeki kimyasal patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı
11.05.2017 16:20:06

Hastanedeki kimyasal patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesinde UMKE, AFAD, 112, itfaiye, polis ekipleri ve hastane personelinin katılımıyla gerçekleştirilen kimyasal patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesinde UMKE, AFAD, 112, itfaiye, polis ekipleri ve hastane personelinin katılımıyla gerçekleştirilen kimyasal patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Ereğli Devlet hastanesi yönetimi sabah saat 10.00'da 'Hastane Afet Planı' çerçevesinde hastane bahçesinde 'Kimyasal Patlama' tatbikatı yapıldı. AFAD, UMKE, İlçe emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve hastane çalışanlarının katıldığı tatbikatta, Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren boya fabrikasında meydana gelen kimyasal patlamada yaralanan iki işçiye müdahale edildi. Patlamanın ardından olay yerine gelen Zonguldak İl Afet ve Acil Durum müdürlüğü ekipleri (AFAD) özel elbiselerini giyerek çevrede kimyasal ölçümü yaptı. Olay yeri güvenlik altına alınarak, hazırlanan çadıra sedye ile yaralılar getirildi. Çadırın içerisinde yaralılar kimyasal etkilerden su ile arındırılarak ambulansa alındı. Olay yerine gelen yaralı yakınlarını ise Polis ve güvenlik görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, hastaneye gelen yaralı yakınlarına Ereğli Devlet hastanesi görevlileri tarafından psikolojik destek verildi.

Kdz. Ereğli Devlet hastanesine getirilen yaralılar izole odasında yapılan müdahalenin ardından servise alındı ve tedavilerine başlandı. Tedavinin ardından yaralılar müşahede odasına sonrasın da da yoğun bakıma getirilerek tedavileri sürdürüldü. Tatbikat sırasında Hastane Afet Planı koordinasyon merkezinde de olay anından sonuna kadar yapılacak çalışmalar takip edildi. Tatbikat senaryosu kapsamında hastane yakınları acil önünde bekleyen hasta yakınlarına Afet Planı Başkanı Hastane Başhekim yardımcısı Vildan Türkeli tarafından bilgi verildi. Olay ve sonrasında geçen süreci anlatan Türkeli, "Bugün saat 10.00 sularında Organize Sanayi bölgesinde bulunan Kılıç boya fabrikasında Kimyasal depoda meydana gelen patlama sonucunda bu bölümde çalışan iki kişi yaralanmıştır. 112 komuta merkezi tarafından hastanemize yönlendirilen hastalar acil servisi getirilerek gerekli tedavilerine başlanmıştır. Acil Tıp uzmanımız tarafından ilk değerlendirilmeleri yapılan hastalarımızın şu anda tedavileri devam etmektedir. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri mevcut değildir" dedi.

Tatbikatın bitmesi ile beraber tatbikata katılan tüm ekip, bir araya gelerek basın açıklaması yapıldı. Tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirten Afet Planı Başkanı Hastane Başhekim yardımcısı Vildan Türkeli, hastane olarak bu tür durumlara hazır olduklarını söyledi. Türkeli, "Bugün Hastane Afet planı çerçevesinde AFAD, UMKE, İlçe emniyet Müdürlüğü, itfaiye birimlerimizin de katılımı ile hastanemizde bir tatbikat gerçekleştirdik. İlçemizin sanayi bölgesi olması nedeniyle bu tür olaylar maalesef kaçınılmaz. Böyle bir durumda neler yapılması gerektiğiniz bizim hastanemiz de zaten afet planında açıkça belirtiliyor. Fakat pratik uygulamada öngörülemeyen bazı aksaklıklar meydana gelebiliyor. Bu aksaklıkların daha önceden tespiti ve birimler arasında ki koordinasyonun sağlanabilmesi için zaman zaman tatbikatların yapılması gerekiyor. Biz de böyle bir tatbikatı bugün gerçekleştirdik. Tatbikatı başarı ile tamamlayan tüm personelime, desteğini bizden esirgemeyen AFAD, UMKE, İlçe emniyet Müdürlüğü, itfaiye birimlerimize ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmanın ardından tatbikat ekibi toplu fotoğraf çektirdi.
    YORUM YAZ
Gezi'nin palalı saldırganı için karar verildi
Gezi'nin palalı saldırganı için karar verildi
Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı.
11.05.2017 16:32:51
HDP'li Beştaş: Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok
HDP'li Beştaş: Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 'Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok, öldü' dedi.
11.05.2017 14:22:47
Gazze'deki elektrik krizi sürüyor
Gazze'deki elektrik krizi sürüyor
Gazze Şeridi'ndeki insan hakları örgütleri, çözümsüz kalan elektrik krizi nedeniyle bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.
11.05.2017 14:22:08
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Mavi Ev'e yerleşmeyecek
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Mavi Ev'e yerleşmeyecek
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae-in, devlet başkanlığı sarayına taşınmayacağını duyurdu.
11.05.2017 13:30:43
Gazze'de 'uyuşturucu ticaretine' idam cezası
Gazze'de 'uyuşturucu ticaretine' idam cezası
Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı askeri mahkeme 'uyuşturucu ticareti' yaptığı gerekçesiyle iki kişi hakkında idam kararı verdi.
11.05.2017 13:29:49
Yıldırım, ABD Savunma Bakanı'nı kabul etti
Yıldırım, ABD Savunma Bakanı'nı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i kabul etti.
11.05.2017 11:49:06
Arap ve Türkmen Aşiretler, ABD'nin 'PYD'ye silah' kararına tepkili
Arap ve Türkmen Aşiretler, ABD'nin 'PYD'ye silah' kararına tepkili
Suriye Arap ve Türkmen Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararına ilişkin açıklama yaptı.
11.05.2017 11:27:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
Alman Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye silah vermeye devam edebilir miyiz?
Alman Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye silah vermeye devam edebilir miyiz?
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları