11.05.2017 16:20:06

Hastanedeki kimyasal patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesinde UMKE, AFAD, 112, itfaiye, polis ekipleri ve hastane personelinin katılımıyla gerçekleştirilen kimyasal patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesinde UMKE, AFAD, 112, itfaiye, polis ekipleri ve hastane personelinin katılımıyla gerçekleştirilen kimyasal patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı.Ereğli Devlet hastanesi yönetimi sabah saat 10.00'da 'Hastane Afet Planı' çerçevesinde hastane bahçesinde 'Kimyasal Patlama' tatbikatı yapıldı. AFAD, UMKE, İlçe emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve hastane çalışanlarının katıldığı tatbikatta, Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren boya fabrikasında meydana gelen kimyasal patlamada yaralanan iki işçiye müdahale edildi. Patlamanın ardından olay yerine gelen Zonguldak İl Afet ve Acil Durum müdürlüğü ekipleri (AFAD) özel elbiselerini giyerek çevrede kimyasal ölçümü yaptı. Olay yeri güvenlik altına alınarak, hazırlanan çadıra sedye ile yaralılar getirildi. Çadırın içerisinde yaralılar kimyasal etkilerden su ile arındırılarak ambulansa alındı. Olay yerine gelen yaralı yakınlarını ise Polis ve güvenlik görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, hastaneye gelen yaralı yakınlarına Ereğli Devlet hastanesi görevlileri tarafından psikolojik destek verildi.Kdz. Ereğli Devlet hastanesine getirilen yaralılar izole odasında yapılan müdahalenin ardından servise alındı ve tedavilerine başlandı. Tedavinin ardından yaralılar müşahede odasına sonrasın da da yoğun bakıma getirilerek tedavileri sürdürüldü. Tatbikat sırasında Hastane Afet Planı koordinasyon merkezinde de olay anından sonuna kadar yapılacak çalışmalar takip edildi. Tatbikat senaryosu kapsamında hastane yakınları acil önünde bekleyen hasta yakınlarına Afet Planı Başkanı Hastane Başhekim yardımcısı Vildan Türkeli tarafından bilgi verildi. Olay ve sonrasında geçen süreci anlatan Türkeli, "Bugün saat 10.00 sularında Organize Sanayi bölgesinde bulunan Kılıç boya fabrikasında Kimyasal depoda meydana gelen patlama sonucunda bu bölümde çalışan iki kişi yaralanmıştır. 112 komuta merkezi tarafından hastanemize yönlendirilen hastalar acil servisi getirilerek gerekli tedavilerine başlanmıştır. Acil Tıp uzmanımız tarafından ilk değerlendirilmeleri yapılan hastalarımızın şu anda tedavileri devam etmektedir. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri mevcut değildir" dedi.Tatbikatın bitmesi ile beraber tatbikata katılan tüm ekip, bir araya gelerek basın açıklaması yapıldı. Tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirten Afet Planı Başkanı Hastane Başhekim yardımcısı Vildan Türkeli, hastane olarak bu tür durumlara hazır olduklarını söyledi. Türkeli, "Bugün Hastane Afet planı çerçevesinde AFAD, UMKE, İlçe emniyet Müdürlüğü, itfaiye birimlerimizin de katılımı ile hastanemizde bir tatbikat gerçekleştirdik. İlçemizin sanayi bölgesi olması nedeniyle bu tür olaylar maalesef kaçınılmaz. Böyle bir durumda neler yapılması gerektiğiniz bizim hastanemiz de zaten afet planında açıkça belirtiliyor. Fakat pratik uygulamada öngörülemeyen bazı aksaklıklar meydana gelebiliyor. Bu aksaklıkların daha önceden tespiti ve birimler arasında ki koordinasyonun sağlanabilmesi için zaman zaman tatbikatların yapılması gerekiyor. Biz de böyle bir tatbikatı bugün gerçekleştirdik. Tatbikatı başarı ile tamamlayan tüm personelime, desteğini bizden esirgemeyen AFAD, UMKE, İlçe emniyet Müdürlüğü, itfaiye birimlerimize ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.Yapılan konuşmanın ardından tatbikat ekibi toplu fotoğraf çektirdi.