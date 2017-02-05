05.02.2017 20:40:18

Hastanede Whatsapp'lı randevu dönemi

Şanlıurfa'nın Birecik Devlet Hastanesinde oluşturulan birimde vatandaşlar, gönderdikleri WhatsApp mesajıyla istediği branş ve serviste randevu hizmeti almaya başladı.

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi vatandaşların günlük hayatta sıkça kullandığı WhatsApp mesaj uygulamasını hasta randevusu alma sisteminde kullanmaya başladı.

"POLİKLİNİK ÖNÜNDE BEKLEME SÜRESİ SONLANDIRILDI"

WhatsApp uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte hasta ve yakınları sıra beklemekten kurtulduklarını kısa sürede sağlık hizmetlerini aldıklarını kaydetti. Türkiye'de ilk kez WhatsApp uygulamasıyla hastanelerinden randevu alındığını belirten Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Cem Bülbüloğlu, "Hayata geçirdiğimiz uygulama sayesinde hastalarımızın en büyük problemlerinden olan poliklinik önünde bekleme süresini sonlandırdık. Hastalarımız WhatsApp hattına adını, soyadını ve randevu almak istedikleri bölümün adını belirterek bize ulaştırıyor. Biz de saati ve tarihi ayarlayarak kendilerine randevu bilgilerini yolluyoruz. Bu sayede yüzde 22 olan randevulu hasta sayımız yüzde 35'e kadar çıktı" diye konuştu.

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