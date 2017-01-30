30.01.2017 20:14:30

Hastanede korkutan yangın

Tokat Devlet Hastanesi polikliniklerinin bulunduğu binanın alt katında diyaliz malzemeleri deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesi Patoloji Servisinde diyaliz malzemelerinin konulduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Hastane personelinin de yardımı ile müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı bloğun üst katında bulunan poliklinik servisini duman kapladı. Yataklı serviste tedavi gören hastaların başka bloklarda yer alması nedeniyle hastalar dumandan etkilenmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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