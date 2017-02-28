28.02.2017 17:48:29

Hastanede çalışan 2 çocuk annesi kansere yenik düştü

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde çalışan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde çalışan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde çalışan 2 çocuk annesi Gülay Arlı'ya (40) 9 ay önce kanser teşhisi konuldu. Çalıştığı hastanede tedavi alçına alınan Gülay Arlı, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Gülay Arlı için çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Törene Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan ile hastane çalışanları ve Arlı ailesi katıldı. Yapılan duanın ardından Gülay Arlı'nın cenazesi Atakum ilçesi Çatalçam mevkisindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.