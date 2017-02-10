10.02.2017 16:06:59

Hastane yolunda kaza

Samsun'da hastaneye giderken minibüsün sıkıştırması sonucu bankete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsun'da hastaneye giderken minibüsün sıkıştırması sonucu bankete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Kenan Şara Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Gazi Devlet Hastanesinde yatan akrabalarını ziyarete giden Birol Özkan idaresindeki 55 YF 181 plakalı otomobili, henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir minibüs sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yolun sağındaki bankete çarpıp yolun soluna savruldu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.