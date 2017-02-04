04.02.2017 18:56:33

Hastane ve doktorlara 'sezeryan' yaptırımı geliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Sezaryen konusunda ciddi yaptırımlara hazırlıklık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere, aynı şekilde sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hekimlerimize bir takım yaptırımlar gelecek' dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Akdağ, bir otelde düzenlenen "Ordu İli Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, bir gazetecinin sezaryenle doğum ve anne ölümlerine ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'de anne ölümlerini ciddi ölçüde azalttıklarına dikkati çekti.

AA'nın aktardığına göre Akdağ şunları söyledi:



"Sezaryen konusunda da ciddi yaptırımlara hazırlıklık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere, aynı şekilde sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hekimlerimize birtakım yaptırımlar gelecek. Sezaryeni gereksiz yapan hastaneler için de mevzuatın bize verdiği yetkiler çerçevesinde ve hukuki çerçevede kuruma cezalar vereceğiz. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmış bir iş. Sezaryen hem anne için hem de bebeği için gereksiz yapıldığında ölüm riskini artıran, annenin konforunu bozan, bebeğin de sonraki hayatı boyunca sağlığını olumsuz etkileyen bir husus. Çok yakın zamanda Harvard Üniversitesi'nden bir bilimsel açıklama çıktı. Sezaryenle doğan bebeklerde şişmanlık oranı daha yüksek. Aynı şekilde enfeksiyon oranları yüksek. Buna benzer birçok örnek daha var. Dolayısıyla bu sezaryen meselesinde bütün kurumlarda ama özellikle özel sektöre ait kurumların ve hastanelerin itina etmesi gerekiyor. Bu meselenin üzerinde biz ısrarla durmaya devam edeceğiz."

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