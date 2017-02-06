06.02.2017 14:50:28

Hastane ek binasına çocuk polikliniği açıldı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına (82. Yıl Hizmet Binası) çocuk polikliniği açıldı.

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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına (82. Yıl Hizmet Binası) çocuk polikliniği açıldı.Adıyaman Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek-2 binasın (Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları binası) hizmet veren çocuk polikliniğine bir yenisi daha eklendi. Şehrin batı bölgesinde yer alan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek-1 binasına çocuk polikliniğini açıldı.Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Doğan, çocuk polikliniği sayısını arttırdıklarını belirterek, "Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları binasında 7 çocuk polikliniği, 2 yandal çocuk polikliniği hizmet veriyor. Biz vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için farklı poliklinik hizmetlerinin verildiği eski 82. Yıl Hizmet Binasına 1 çocuk polikliniği daha açtık. Toplam poliklinik sayımız 10'a ulaştı. Ayakta tedavi edilebilen hastalarımız ve bu polikliniğimizde hizmet alabilecekler" dedi.Vatandaşlar ise, eski 82. Yıl Hizmet Binasına çocuk polikliniğinin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.