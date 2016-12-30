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Hastalara ulaşmak için seferber oldular: 1.5 metre karda 10 saat yol
31.12.2016 09:15:17

Hastalara ulaşmak için seferber oldular: 1.5 metre karda 10 saat yol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ve 112 görevlileri, kalınlığı 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ve 112 görevlileri, kalınlığı 1.5 metreye ulaşan karda 30 kilometrelik yolu 10 saatlik zorlu yolculukla aşarak hasta olan bebek ve din görevlisine ulaştı.

CUMA NAMAZI ÖNCESİ ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamitabat Mahallesi'ndeki Camide görevli imam 37 yaşındaki Ubdülsamet Çelebi, Cuma namazına bir saat kala fenalaştı. Saat 12.00'de camide fenalaşan imamın imdadına cemaat yetişti. Göbek fıtığı nüksedince acılar içinde kıvranan imamı evine getiren vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarı alan 112 Acil Servis Ambulansındaki görevli sağlık ekipleri İnegöl'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hamitabat mahallesine ulaşmak için yola çıktılar.

YOL KAPALI OLUNCA

Kurşunlu mahallesinden geçip Hamitabat Mahallesi yolu girişine gelen ekipler yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığını görünce durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl ekiplerinden yardım istediler. Görevlerini yerine getirmek ve hastaya ulaşmak için çaba sarf eden sağlık ekipleri ambulanstan inerek lastiklere zincir taktılar.

GREYDER BATTI

Bursa Büyükşehir İnegöl Şantiyesinin greyderi yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki mahallenin yolunu açmaya başladı. 1,5 metre yüksekliğindeki kar yığınını aşmaya çalışan greyder bir anda kara saplandı. Zaman zaman 1.5 metreye kadar çıkan kar kalınlığının bulunduğu mahalle yolu bu seferde kepçe ile açılmaya başlandı. Önden kepçe arkasından greyderin de destek verdiği çalışmalar oldukça zor koşullarda gerçekleşti.

AMBULANSI İTTİLER

İş makinelerinin arkasından ilerleyen 112 Acil Servis ambulansı dik bayırları çıkamayınca, sağlık ekipleri devreye girdi. Ambulansta görevli sağlık ekipleri yokuş yukarı çıkmakta zorlanan ambulansı arkasından itmeye başladılar.

9 AYLIK BEBEĞİNİ EVDE BIRAKIP GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Sağlık ekipleri arasında bulunan bayan ATT, 9 aylık bebeğini evde bırakıp başka bebek ve imam için seferber olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekipleri dik bayır ve keskin virajların olduğu 750 rakımdaki mahalleye ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiler. Hummalı çalışmalar sonucunda ekipler ve sağlık ekipleri 10 saat sonra mahalleye ulaştılar. Mahalle girişine gelen sağlık ekipleri Din Görevlisinin evine giderek ilk müdahaleyi yaptılar. İlk müdahalenin ardından din görevlisi sedye ile taşınarak ambulans içerisine alındı.

ATEŞLENEN BEBEĞE DE MÜDAHALE EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin mahalleye geldiğini gören Abdullah Kurt, sağlık ekiplerinin yanına koşarak 4 aylık olan Zeynep isimli bebeğinin ateşler içinde yandığını söyledi. Sağlık ekipleri bu duruma kayıtsız kalamayarak 40 derece ateşi olan Zeynep bebeği de ambulansa alarak yola koyuldular. Zeynep bebek ve din görevlisi zorlu seferberlik sonucunda alındıkları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Mahalle sakinlerinden Salih İne, "Bursa Büyükşehir belediyesi yolumuzu açtılar. Sağlık ekipleri de imamımız ve bebeğimiz için yardımcı oldular. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun" dedi. Zeynep bebeğin babası Abdullah Kurt'ta ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, ambulans için yol açma çalışması yapan ekipler mahalle yolunda kara gömülen araçları da kurtardılar.

(Salih Bakıcı/İHA)
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