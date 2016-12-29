29.12.2016 10:39:35

Hastalar artık göre göre tedavi ediliyor

Uzm. Dr. Kerem Toprak, girişimsel radyoloji sayesinde hastaların artık körü körüne değil, göre göre ameliyat edildiğini vurguladı.

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Uzm. Dr. Kerem Toprak, girişimsel radyoloji sayesinde hastaların artık körü körüne değil, göre göre ameliyat edildiğini vurguladı.Memorial Diyarbakır Hastanesi Radyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Kerem Toprak, daha önce ameliyatla tedavisi yapılan hastalıkların, artık ameliyatsız tedavi yöntemi olan girişimsel radyoloji yöntemiyle yapıldığına dikkat çekti. Hem teşhis hem de tedavinin yapıldığı girişimsel radyolojide tedavinin bazı cihazlar eşliğinde göre göre yapıldığını belirten Toprak, "Vücudun herhangi bir yerinde yaklaşık 1-2 milimetrelik küçük bir delik açılarak bu işlemler yapılıyor. Bu işlemleri genelde ultrason, tomografi, anjiyografi eşliğinde göre göre yaparız. İnce borucuklarla hastalık bölgesine ilerlenir. Hastalık tedavi edilir. Tedavi edildiğinden emin olduktan sonra da işlem sonlandırılır. Böylece hem daha önce körleme yapılan ameliyatların sakıncalarından hastalarımızı korumuş oluruz hem de bu tedavi yöntemiyle hastada ameliyat izi kalmaz" dedi."Müdahale ettiğimiz hastalıklar kesin tedaviye yöneliktir"Müdahale ettikleri hastalıkların kesin tedaviye yönelik olduğunu ifade eden Toprak, "Damar hastalıkları, rahim duvarına yerleşen miyom tümörleri, biyopsi hastaları, diyabet hastaları, daha önce büyük ameliyatlarla tedavi edilen kist hidatik gibi bölgemizde çok yaygın görülen hastalıkların tedavisinde anjiyografi eşliğinde işlemleri yapıyoruz. Bacak damarları tıkanıkları, kol damarı tıkanıkları bunların hepsine müdahale edip tedavisini yapabiliyoruz. Kist hidatik hastalığı bölgemizde çok yaygın görülen, karaciğeri, akciğeri ve diğer organları da tutan bir hastalıktır. Bu hastalık hayvan hastalığıdır. Hayvanlardan insanlara bulaşır. Bu hastalık genelde büyüyerek kimi zaman patlama gibi riskleri içinde barındırabiliyor. Bu daha önce ameliyatla tedavi edilirken şimdi ciltten ince bir kesiyle girerek, dikiş gerektirmeksizin yarım saat 45 dakika içerisinde tedavisi yapılabiliyor. Hasta aynı gün içerisinde evine gidebiliyor. Genelde müdahale ettiğimiz bütün hastalıklar kesin tedaviye yöneliktir. Tedavi ettiğimizden emin olduktan sonra işlemi sonlandırırız. Vücudumuzda damar kaynaklı kanamaların, damar tıkanıklıklarının tedavisine (buna kalp dışındaki bütün damarlar girer), akciğer kanamalarının tedavisine yönelik işlemler yaparız. Akciğer kanamalı hastalar ağız içerisinde çok fazlaca kan gelmesiyle gelen hastalar. Biz bunların kesin çözümünü sağlıyoruz" diye konuştu."Ameliyatla tedavisi mümkün olmayan hastalıkları da tedavi ediyoruz"Ameliyatla tedavisi mümkün olmayan bazı damar hastalıklarının tedavisini de yaptıklarını dile getiren Toprak, "Özellikle ince, ayakları, elleri besleyen damar hastalıklarının zaten ameliyatla tedavisi mümkün olmuyor. Bu hastalar çoğunlukla hayatlarını tedavisiz idame ettiriyorlar. Bundan dolayı bizim yaptığımız işlemin önemi burada artıyor. Bizim kullandığımız cihazlar ileri teknoloji cihazlar. Birçok işlemi yapıyoruz. Bunların arasında varis hastalıklarının ameliyatsız çözümü var. Özellikle karaciğer kanserinde çok yoğun olarak girişimsel radyolojinin yaptığı işlemler var. Bunlarla neredeyse cerrahiye yakın sonuçlar elde edilmekte. Teknoloji geliştikçe ilgi alanımız da genişlemekte. Bize, ya tek şansı girişimsel radyoloji olan ya da ameliyatla eş sonuçlar doğuran işlemli hastalar geliyor" ifadelerini kullandı.