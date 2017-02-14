14.02.2017 14:01:43

Hastalar ameliyat tecrübelerini paylaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kalp ameliyatları ile ilgili bilgilendirme toplantısında, ameliyat tecrübelerini paylaşan hastalar, ameliyat sonrası bambaşka bir hayata kavuştuklarını anlattı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesinin kalp ameliyatları ile ilgili bilgilendirme toplantısında, ameliyat tecrübelerini paylaşan hastalar, ameliyat sonrası bambaşka bir hayata kavuştuklarını anlattı.Büyükşehir Belediyesi'nin halk sağlığı bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Medical Park Antalya Kalp Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Hastalarımızın Anlatımıyla Kalp Ameliyatları Hakkında Her Şey" konulu toplantı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hüseyin Okutan, hastaların kalp ameliyatı öncesinde ve sonrasında yaşadıkları hakkında bilgi verdi. Ameliyat olan hastalar da sinevizyona yansıtılan görüntüleri ile deneyimlerini anlattı. Hastalar, kalp ameliyatlarının korkulduğu gibi olmadığını aktararak, hayatlarındaki olumlu değişikliklerden örnekler verdi.Kalp-damar hastalıklarına duyarlı olmalıyızAntalyalıların yoğun ilgi gösterdiği toplantı da Prof. Dr. Hüseyin Okutan, konferansın amacının ameliyat sürecini öncesi ve sonrası ile yaşamış hastaların bu tecrübelerini kamuoyu ile paylaşmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Okutan, "Kalp-damar hastalıkları günümüzde en çok ölüm nedeni. En çok yapılan kalp damar ameliyatları, by-pass ameliyatları ve diğer damar ameliyatlarıdır. Amacımız ameliyat olan hastaların deneyimlerini kamuoyu ile paylaşmak. Ameliyattan önce neler hissettikleri, ne gibi şikâyetleri oldukları, ameliyat sırasında ve sonrasında neler yapıldığını kendi ağızlarından burada anlattılar. 60 -70 hastamız bu tecrübelerini paylaştı. Böylece kalp-damar hastalıklarına ilgiyi çekmek istedik. Kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.Prof. Dr. Okutan, katılımcıların sorularını da yanıtladı.