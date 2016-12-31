31.12.2016 14:14:59

Hastalanan kuzenler 5 saatte hastaneye yetiştirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler kapalı olan köy yolunu 5 saatlik süren çalışmanın ardından açarak iki kuzeni hastaneye yetiştirdi.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler kapalı olan köy yolunu 5 saatlik süren çalışmanın ardından açarak iki kuzeni hastaneye yetiştirdi.İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşildere köyünde yaşayan 1 yaşındaki böbrek hastası Berat Boz ile aynı yaştaki kuzeni Hatice rahatsızlandı. Yüksek ateşi de bulunan iki çocukla ile ilgili durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık ekiplerinin köye ulaşamamasının ardından ilçe özel idaresinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri 5 saatlik süren çalışmayla kapalı olan köy yolunun açtı. Zorlu mücadelenin ardından iki kuzen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.