SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Hastadan doktora anlamlı mesaj
10.02.2017 10:08:03

Hastadan doktora anlamlı mesaj

Van'da yaşayan Lokman Kurt adlı vatandaş, kendisini gözlüklerden kurtaran Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Ali Kutlay Tufan'a, üzerinde 'Dünyayı daha iyi görmeme yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum' yazılı çiçek verdi.

Van'da yaşayan Lokman Kurt adlı vatandaş, kendisini gözlüklerden kurtaran Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Ali Kutlay Tufan'a, üzerinde 'Dünyayı daha iyi görmeme yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum' yazılı çiçek verdi.

Uzun yıllardır gözleri iyi görmediği için gözlük takmak zorunda kalan Lokman Kurt adlı vatandaş, Urartu Göz Merkezine geldi. Doktorlara, gözlüklerden kurtulmak istediğini söylemesi üzerine hastanede excimer lazer ameliyatı olan Kurt, kısa sürede sağlığına kavuştu. Artık gözlük takmak zorunda kalmayan ve dünyayı gözlüksüz gören Kurt, doktorunu ziyaret ederek kendisine çiçek verdi. Çiçeğin üzerinde 'Dünyayı daha iyi görmeme yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum' yazısı yazan Kurt, "İlk geldiğimde çok tereddütlüydüm. Ancak ameliyattan sonra çok mutlu oldum. Çünkü her şeyi daha iyi görüyor ve gözlüklerden kurtuldum. Güler yüzleri ve iyi hizmetlerinden dolayı tüm hastane yetkililerine teşekkür ediyorum. Doktorum Ali Kutlay Tufan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü notumda yazdığım gibi dünyayı daha iyi görmeme sebep oldu. Bu nedenle kendisine çiçek getirdim. Aslında bunu herkesin yapması lazım. Doktorun buradaki hizmetinden dolayı herkesin gurur duyması gerekiyor" dedi.

Hastasının kendisini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Operatör Dr. Ali Kutlay Tufan ise, "Hastamız uzun zaman gözlük kullandığını, gözlüklerinden artık sıkıldığını ve bunun bir tedavisinin olup olmadığını merak ettiği için bize geldi. Bizde yaptığımız muayene sonrasında, onun gözünün excimer lazer için uygun olduğuna karar verdik. Hastamızla görüşerek onun için en uygun olan excimer lazer tedavisini uyguladık. Şu anda birinci hafta muayenesinde hastamız gözlüksüz yüzde 100 görüyor. Biz kendisinden daha çok mutlu olduk. Zaten bizim için en büyük mutluluk, onun gözlüksüz görmesiydi. Bize de böyle bir jestte bulunmuş. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

2 bin 700'den fazla uçuş iptal oldu
2 bin 700'den fazla uçuş iptal oldu
ABD'nin kuzeydoğusundaki kar yağışı ve fırtına nedeniyle bir çok kentte uçuşlar iptal oldu.
10.02.2017 10:22:55
Dış ticaret endeksleri açıklandı
Dış ticaret endeksleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 22016 yılı Aralık ayı ’Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı.
10.02.2017 10:19:35
Lice Belediyesi'ne görevlendirme
Lice Belediyesi'ne görevlendirme
Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı Sinan Başak, Lice Belediye Başkan Vekili olarak atandı.
10.02.2017 10:14:24
İstanbul’da yol kenarında ceset bulundu
İstanbul’da yol kenarında ceset bulundu
İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar yol kenarında bir erkek cesediyle karşılaştı.
10.02.2017 10:06:03
Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video
Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video
El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler tarafından, şehit üsteğmen için hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.
10.02.2017 10:03:26
Tuz Gölü'ndeki gaz depolama tesisi bugün açılıyor
Tuz Gölü'ndeki gaz depolama tesisi bugün açılıyor
Tuz Gölü'nün altına inşa edilen doğalgaz depolama tesisi, Erdoğan ile Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün açılıyor.
10.02.2017 10:00:51
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,6840 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.
10.02.2017 09:51:19
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Trump'tan Erdoğan'a: CIA Başkanı'nı gönderiyorum, detaylı konuşun
Trump'tan Erdoğan'a: CIA Başkanı'nı gönderiyorum, detaylı konuşun
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları