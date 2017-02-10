10.02.2017 10:08:03

Hastadan doktora anlamlı mesaj

Van'da yaşayan Lokman Kurt adlı vatandaş, kendisini gözlüklerden kurtaran Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Ali Kutlay Tufan'a, üzerinde 'Dünyayı daha iyi görmeme yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum' yazılı çiçek verdi.

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Van'da yaşayan Lokman Kurt adlı vatandaş, kendisini gözlüklerden kurtaran Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Ali Kutlay Tufan'a, üzerinde 'Dünyayı daha iyi görmeme yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum' yazılı çiçek verdi.Uzun yıllardır gözleri iyi görmediği için gözlük takmak zorunda kalan Lokman Kurt adlı vatandaş, Urartu Göz Merkezine geldi. Doktorlara, gözlüklerden kurtulmak istediğini söylemesi üzerine hastanede excimer lazer ameliyatı olan Kurt, kısa sürede sağlığına kavuştu. Artık gözlük takmak zorunda kalmayan ve dünyayı gözlüksüz gören Kurt, doktorunu ziyaret ederek kendisine çiçek verdi. Çiçeğin üzerinde 'Dünyayı daha iyi görmeme yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum' yazısı yazan Kurt, "İlk geldiğimde çok tereddütlüydüm. Ancak ameliyattan sonra çok mutlu oldum. Çünkü her şeyi daha iyi görüyor ve gözlüklerden kurtuldum. Güler yüzleri ve iyi hizmetlerinden dolayı tüm hastane yetkililerine teşekkür ediyorum. Doktorum Ali Kutlay Tufan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü notumda yazdığım gibi dünyayı daha iyi görmeme sebep oldu. Bu nedenle kendisine çiçek getirdim. Aslında bunu herkesin yapması lazım. Doktorun buradaki hizmetinden dolayı herkesin gurur duyması gerekiyor" dedi.Hastasının kendisini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Operatör Dr. Ali Kutlay Tufan ise, "Hastamız uzun zaman gözlük kullandığını, gözlüklerinden artık sıkıldığını ve bunun bir tedavisinin olup olmadığını merak ettiği için bize geldi. Bizde yaptığımız muayene sonrasında, onun gözünün excimer lazer için uygun olduğuna karar verdik. Hastamızla görüşerek onun için en uygun olan excimer lazer tedavisini uyguladık. Şu anda birinci hafta muayenesinde hastamız gözlüksüz yüzde 100 görüyor. Biz kendisinden daha çok mutlu olduk. Zaten bizim için en büyük mutluluk, onun gözlüksüz görmesiydi. Bize de böyle bir jestte bulunmuş. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.