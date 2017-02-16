16.02.2017 19:28:43

Hasta kuğu kooperatife sığındı

Samsun'da Kızılırmak Deltası'ndaki Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi'ne sığınan hasta bir kuğuya balıkçılar sahip çıktı.

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Samsun'da Kızılırmak Deltası'ndaki Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi'ne sığınan hasta bir kuğuya balıkçılar sahip çıktı.Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçılar tarafından göl kenarında yarı baygın halde kuğu bulundu. Kuğuya ilk müdahaleyi balıkçılar yaptı. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve fahri av müfettişi Yaşar Ergün ve kooperatif üyesi balıkçılar göl kenarında halsiz bir vaziyette yatarken buldukları kuğuya ilaç içirdiler. İlacı içen kuğu bir süre sonra kendine gelerek ayağa kalktı. Koruma altına aldıkları kuğuyu Milli Parklar görevlilerine teslim ettiler. Milli Parklar yetkililerinin teslim aldığı kuğunun Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alınacağı bildirildi.