29.12.2016 09:06:06

Hasta çocuklara yılbaşı eğlencesi

Hatay'da, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

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Hatay'da, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.Serviste görevli doktor ve tıp fakültesi öğrencileri, tedavi gören çocuklarla birlikte yılbaşı pastası kesti. Müzik eşliğinde dans eden akademisyen, öğrenci ve palyaçolar, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, amaçlarının çocukların zihinlerine kazınan kötü hastane imajını temizlemek olduğunu söyledi. Büyük bir aile olarak çocukların yanında olduklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. El, "Büyük bir aile olarak çocuklarımızın artık yanındayız. Çocuklarımız hastaneye gelip bilinçlerinde, bilinçaltlarında canı acıyan, kanlı, ağlamaklı yerler olarak değil de daha ilk servise girdikleri andan itibaren onların duygularına hitap eden dizaynı ve mimari bir servise geliyorlar. İki oyun parkı ile çok güzel eğleniyorlar. Bugün de yeni yıl dolayısıyla küçük bir toplantı yaptık. Çok eğlendiler. Artık çocuklar taburcu olurken hüzünleniyorlar. Dönem dönem bu şekilde eğlenceli programları yapmaya devam ediyoruz. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı geleceğimiz" dedi.