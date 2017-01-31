31.01.2017 18:09:55

'Hasretin İki Yakası-Mübadil Aile Öyküleri' sergisi açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 'Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen 'Hasretin İki Yakası-Mübadil Aile Öyküleri' sergisi Süleymanpaşa Belediyesi Sergi Salonu'nda açıldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Hasretin İki Yakası-Mübadil Aile Öyküleri" sergisi Süleymanpaşa Belediyesi Sergi Salonu'nda açıldı.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanısıra, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı ile Tekirdağlı vatandaşların katıldığı açılışta Türkçe ve Yunanca hazırlanan 40 aile öyküsü sergileniyor.Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından hazırlanan serginin açılışını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve diğer yetkililerle birlikte yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka Mübadil Aile Öyküleri sergisinin çok değerli bir sergi olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür etkinliklerle mübadeleye Tekirdağ'dan ışık tuttuğumuz için mutluyuz" dedi.Daha önce Türkiye'nin çeşitli illerinde de sergilenen ve Mübadil Aile Öykülerinin yer aldığı sergi 3 Şubat Cuma akşamına kadar vatandaşların gösterimine açık kalacak.