30.01.2017 11:44:08

Hasibe Nine'nin Derdi Yaşından Daha Büyük

Aydın'da okulların yarıyıl tatiline girdiği günden bu yana torununa iş arayan eski toprak bir nine yaşadıkları karşısında adeta isyan etti. Çocukların hayat mücadelesinde başarılı olabilmesi için küçük yaşlardan itibaren bir meslek edinmesi gerektiğini özellikle erkeklerin mutlaka iş tutması gerektiğine inanan 75 yaşındaki Hasibe Sezgin, 'Küçüklüğünde çalışmayan ve çalıştırılmayan çocuk büyüyünce çalışmak ister mi? 'Çocuğun yaşı küçük çalıştırmak yasak' diye işe almıyorlar. Bu nasıl bir sistem a

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Aydın'da okulların yarıyıl tatiline girdiği günden bu yana torununa iş arayan eski toprak bir nine yaşadıkları karşısında adeta isyan etti. Çocukların hayat mücadelesinde başarılı olabilmesi için küçük yaşlardan itibaren bir meslek edinmesi gerektiğini özellikle erkeklerin mutlaka iş tutması gerektiğine inanan 75 yaşındaki Hasibe Sezgin, "Küçüklüğünde çalışmayan ve çalıştırılmayan çocuk büyüyünce çalışmak ister mi? 'Çocuğun yaşı küçük çalıştırmak yasak' diye işe almıyorlar. Bu nasıl bir sistem anlayamadım. Çocuklarımıza yiyip içmekten başka bir şey öğretmeyen bu düzen ülkeyi batırır" diyerek yetkililere sitem etti.Kolundan tuttuğu yetişme çağındaki torunu Murat'ın elinden tutup iş ve meslek öğrenmesi için gittiği fabrika ve mesleki faaliyet icra eden dükkanlardan geri döndüğünü belirten yaşlı kadın artık umutlarının tükendiğini söyledi. Bir insanın dünyadaki huzur ve mutluluğunun iş ve ekmek mücadelesindeki başarı ile paralel olduğunu ancak günümüzde pek çok gencin geleceğe yönelik planlarının sadece pembe hayallerden ibaret olduğunu belirten 75 yaşındaki Hasibe Sezgin, "Geleceğe yönelik endişeliyim" dedi. Eğitim sisteminden devletin çocuklara bakış açısına kadar pek çok yanlışların olduğunu ifade eden 75 yaşındaki Hasibe Nine, "Bizim çocukluğumuzda eli ayağı tutan gücü kuvveti olan herkes çalışırdı. Şimdi delikanlı olana kadar çocuklara sadece yiyip içmek öğretiliyor. Ondan sonra da kimse çalışmayı öğrenmiyor. Ne olacak bu memleketin tembelliği. Okumakla tembelliği birbirine karıştırdılar" diye mevcut yasa ve yönetmeliklere dert yandı.Gerek Osmanlı'da gerekse Cumhuriyet'in ilk yıllarından son 20 yıla kadar çocukların küçüklükten itibaren meslek edindiğini ve delikanlı olan herkesin elinin iş, evinin aş bulduğunu belirten Hasibe Sezgin, "Okullar yarıyıl tatiline girdikten sonra torunumu meslek öğrensin diye sanayide iş arıyorum. Daha önceden görüşüp söz aldıklarım oldu. Ancak koskoca fabrika sahipleri bile verdikleri sözde durmadı. 18 yaşına kadar iş tutmayan bir çocuk 18 yaşından sonra ne eder. Benim ömrüm bitti bitecek ama bu sistem böyle devam ederse gelecekte tüketmekten başka hiçbir şey bilmeyen bir nesil yetişir. Günlerdir toruna iş arıyorum. Ama bulamıyoruz. Çünkü çalıştırmak da yasakmış" diyerek bir yandan sisteme tepki gösterip diğer yandan geleceğe yönelik endişelerini dile getirdi.