26.01.2017 23:41:38

Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye saldırı

Musul ve Telafer bölgesinde Sünni direnişçilere ve bir grup IŞİD mensubuna yönelik Irak ordusu ile birlikte operasyonlara katılan Şiilerden oluşan milis gücü Haşdi Şabi, Şengal bölgesinde Peşmerge mevzilerine saldırdı.

Dün bölgede faaliyet gösteren Haşdi Şabi güçleri, Musul'un Şengal ilçesinde Peşmerge Güçleri'ne saldırdı. Kürt kaynakları, Heşdi Şabi güçlerine bağlı bir grubun Şengal'in doğusunda Peşmerge Güçleri'nin bulunduğu mevzilere toplarla saldırı düzenlediğini duyurdu.



Kürt yönetimi, saldırıyı doğrularken Haşdi Şabi'den konuya ilişkin açıklama beklendiği açıklandı. Peşmerge kaynakları, saldırının ilk olmadığını, daha önce de benzer saldırılar yapıldığını ifade ederken konuya ilişkin Peşmerge Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı kaydedildi.

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