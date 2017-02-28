28.02.2017 17:50:20

Hasan Kaçan, GKM'de Gebzelilerle buluştu

Ünlü oyuncu Hasan Kaçan , Gebze Kültür Merkezinde Gebzelilerle bir araya geldi.

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Ünlü oyuncu Hasan Kaçan , Gebze Kültür Merkezinde Gebzelilerle bir araya geldi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gebze Gençlik Merkezi ve Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen programa Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Hasan Kaçan'ın 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan GKM'de gerçekleşen "Tarihin Satır Araları" isimli söyleşisine Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Muzaffer Çintımar, Gebze Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Dilovası Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Sohbet havasında geçen programda Heredot Cevdet, izleyicileri kahkahalara boğarken zaman zaman da okuduğu şiirlerle duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Eda Karaytuğ ve Göksel Baktagi'nin şarkılarla eşlik ettiği Herodot Cevdet ile Tarihin Satır Araları Gebzelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.