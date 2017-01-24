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Hasan Kabze yeni takımını buldu
24.01.2017 18:56:28

Hasan Kabze yeni takımını buldu

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, bir dönem Galatasaray'da tarih yazan Hasan Kabze'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hasan Kabze ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Kabze, kulübün başkanı Seyit Mehmet Özkan'a olan vefasını göstermek için Altınordu ile anlaştığını belirtti.Takımın son oynadığı Giresunspor karşılaşmasını izlediğini ifade eden Hasan Kabze, şunları kaydetti:

"TAKIMA AĞABEYLİK YAPACAĞIM"

"Genç bir ekibe sahibiz. Bu hem avantaj hem de dezavantaj. Takıma ağabeylik yapıp yol göstererek faydalı olacağıma inanıyorum. Altınordu, kısa sürede gerçekten çok büyük bir organizasyon yapısı kurdu. Duymak ve yaşayıp görmek farklı şeyler. Bu sisteme en
küçük bir katkım olursa çok mutlu olurum. Şimdilik sezon sonuna kadar sözleşme imzaladım. Gerisi için sonra yeniden oturup planlayacağız."



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Hasan Kabze yeni takımını buldu
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