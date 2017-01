17.01.2017 20:24:27

Hasan Çavuşoğlu: 'Süper Lig Alanya'ya haram mı?'

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiğinin hala farkında olmayanlar var. Süper Lig'in Alanya'ya fazla olduğunu düşünüyorum. Süper Lig Alanya'ya haram mı? diyorum. Bazen haram olduğunu düşünüyorum' dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiğinin hala farkında olmayanlar var. Süper Lig'in Alanya'ya fazla olduğunu düşünüyorum. Süper Lig Alanya'ya haram mı? diyorum. Bazen haram olduğunu düşünüyorum" dedi.Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 18.00'da yapılan antrenmana izinli olan Plet katılmazken Sackey ve Suley takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmandan az önce resmi imzasını atan yeni transfer Cenk Ahmet de ayağının tozuyla idmana katıldı. Futbolcular antrenmandan önce yeni takım arkadaşlarını tebrik etti. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından hocasız kalan takım antrenmana alt yapı antrenörü Mustafa Camunak gözetiminde çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı taktik çalışmayla noktaladı."Süper Lig Alanya'ya haram mı?"Kulüp yöneticilerinin başkalarının yönlendirmesiyle teknik direktör ve futbolcu transferi yapmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Tabii ki taraftarlarımızın önerilerini dikkate alırız ancak yönetimin yaptığı işler konusunda kimse kendisinde saygısızlık yapma hakkını aramasın. Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiğinin hala farkında olmayanlar var. Süper Lig'in Alanya'ya fazla olduğunu düşünüyorum. Süper Lig Alanya'ya haram mı? diyorum. Bazen haram olduğunu düşünüyorum" dedi."Bilgi kirliliği giderilirse memnun olurum"Yönetim hangi imkanlarla bunu yapıyor, hiç kimse bunu düşünmüyor diyen Başkan Çavuşoğlu, "Dün bir gazetede 'Hüseyin Kalpar hocayı tazminatından dolayı gönderemiyorlar' yazıyor. Nereden biliyorsun. Bana sordun mu? Sayın Kalpar'ın sözleşmesinde bir kuruş tazminat yazmıyordu. Onunla her zaman ağabey kardeş ilişkisi içerisindeyiz. Hüseyin hocam hiçbir zaman hak etmediği parayı almaz. Nitekim öyle oldu. Bugüne kadar ne hak ettiyse onu aldı ve helalleşerek ayrıldık. Bilgi kirliliği giderilirse memnun olurum" diye konuştu."Her kesimden destek alarak geldik"Geçmişte Alanyaspor'a başkan arandığını da vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Genel kurulda kayyuma gidilmesin diye gazeteciler sahip çıktı. Bu konuşanlar o zaman neredeydi, hangi delikteydi. Bu kadar haksızlığa da kusura bakmayın tahammül etmeyiz. Hiçbir yöneticimizi kimseye ezdirmeyiz. Kimse tribünlerden benim yönetim kurulu üyeme laf söyleyemez. Birileri, 'Gravatlılar gider, atkılılar kalır' diyor. Kusura bakmasınlar ama bu yönetim istediği sürece burada kalır. O 'atkılıyız' diyenler stada giremez. Biz orada oluruz. Bunu herkes böyle bilsin. Kimse kendine pay çıkarmasın. Biz bugünlere dik duruşumuzla geldik. Her kesimden destek alarak geldik. Bize güvenen insanları bugüne kadar mahcup etmedik. Biz yönetim olarak her zaman haddimizi bildik. Beni arayan herkes en doğru cevabı alır. Mahcup olacağınız haberleri lütfen yazmayın" şeklinde konuştu."Ortalıkta menajeriz diye dolaşıyorlar"Türkiye'de yeni menajerlerin türemeye başladığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Özellikle haberi olmayan siyasilerin ismini kullanarak dahi kulüplere hoca olmaya çalışanlar var. Kardeşim bu şekilde başarılı olamazsınız. Lütfen arayan değil, aranan adam olun. Bu işi yapacaksanız aranan adam olun. Kulüpler sizi arasın. Siz aramayın. Ali Cansun çıkmış onun bunun, haberi olmayan birilerini araya koyarak, sürekli yalan söyleyerek o gelsin, bu gelsin diyor. Bunun gibi birkaç kişi daha var. Ortalıkta menajeriz diye dolaşıyorlar. Bırakın bu işleri. Herkesin yaptığı işi düzgü yapması lazım. Onun bunun selamıyla kimse bize gelmesin. Bu işi hakkıyla yapan menajerler var. Onlara saygımız sonsuz. Yönetim kurulunda 5 yılımızı doldurduk. Bu kulüp için çalışıyoruz. Günümüzün büyük bölümünü kulüpte geçiriyoruz. Bu nedenle biraz içimden sitem etmek geldi. Görevde olduğumuz sürece bırakın işimizi yapalım. Herkesin daha aklıselim olması gerekir" dedi."Listemizde 3-4 hoca var"Teknik direktör konusunu değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çavuşoğlu, "Net bir gelişme yok. Olunca sizlerle hemen paylaşacağız. Listemizde 3-4 hoca var. Önceliğimiz olanlar var. Görüşmelerden sonra netleşince hemen sizlerle paylaşacağız. Yurt dışından da talepler var ancak önceliğimiz yerli bir hocadan yana. Özellikle stoper konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. 2'si kesin 3 transfer daha yapabiliriz" diye konuştu.