22.02.2017 17:30:21

Harran Üniversitesinde akılcı ilaç kullanımı semineri

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen akılcı ilaç kullanımı seminerinde konuşan Eczacı Ali Erdem hastaların yarısının ilaçlarını doğru kullanmadığını söyleyerek uyardı.

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Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen akılcı ilaç kullanımı seminerinde konuşan Eczacı Ali Erdem hastaların yarısının ilaçlarını doğru kullanmadığını söyleyerek uyardı.Şanlıurfa Eczacılar Odası üyesi Eczacı Ali Erdem, tüm dünyada Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) çalışmaları başladığına dikkat çekerek "Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50'sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir meseledir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına sebep olur" dedi.Akılcı ilaç kullanımının sağlanması konusunda toplum bilincinin artırılması gerektiğini belirten Ali Erdem, hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta, hasta yakını, meslek örgütleri ve medyanın daha dikkatli davranmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.Seminer sonunda Erdem'e Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu tarafından plaket takdim edildi.Üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri MYO konferans salonunda düzenlenen seminere, yüksekokul müdürü, yüksekokul öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı.