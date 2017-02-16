16.02.2017 16:06:07

Harran'da haşere ile mücadele çalışmaları hız kazandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde halk sağlığını tehdit eden haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları hız kazandı.

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde halk sağlığını tehdit eden haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları hız kazandı.Yol, kanalizasyon, içme suyu gibi alt yapı hizmetlerin yanı sıra vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesi için harekete geçen Harran Belediyesi ekipleri, sivrisinek, karasinek ve tatarcığa karşı ilaçlama çalışması başlattı.Sulak bölgeler ilaçlanıyorVatandaşları, haşere ve sineklere karşı oluşabilecek hastalıklardan korumak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri zararlı popülasyonun üremesini engellemek amacıyla larvaların bulunabileceği bölgelerde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un talimatıyla harekete geçen ekipler, özellikle ergin hareketliliğin saptandığı durgun ve uzun süreli kalıcı sulak bölgelerde ilaçlamayı, düzenli aralıklarla sürdürüyor."Çalışmalar periyodik olarak sürecek"Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, sucul habitata yapılan larvasit uygulamalarında kullanılan ilaç bileşimlerinin, hedef haşere dışında hiç bir canlıya zararı bulunmadığını kaydetti. Özyavuz, "Belediye olarak Harran için, Harranlı için çalışıyoruz. Yol, parke, içme suyu, kanalizasyon, ilçemizin yeşillendirilmesi, turizme yönelik restorasyonlar gibi çalışmaları belediye olarak sürdürüyoruz. Ancak, Harranlı kardeşlerimin sağlığı her şeyden önce gelir. Halkımızı zararlılardan korumak için başlattığımız çalışmalar periyodik olarak devam edecektir" diye konuştu.