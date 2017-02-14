14.02.2017 11:03:11

Harran Belediyesinden yol atağı

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol açma, genişletme ve stabilize çalışmaları devam ediyor.

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Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol açma, genişletme ve stabilize çalışmaları devam ediyor.Mevsim şartlarının uygun olması nedeniyle yol çalışmalarına yoğunluk veren Harran Belediyesi, yapılan planlama çerçevesinde kırsal mahalle yollarını bir bir tamamlıyor. Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallelerdeki işler de plan dahilinde aksatılmadan sürdürülüyor.Harran Belediyesi ekiplerinin ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarının son durakları Bulgurlu, Alacalı, Küçük Minare, Gökçe, Saide, Konacık ve Aydıncık Mahalleleri oldu. Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen Harran Belediyesi, ilçe genelinde hem kilitli beton parke taşı döşeme işlemi hem de stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürürken, Harran için büyük önem taşıyan çevre yolu çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, gerek şehir merkezi gerekse kırsal mahallelerde belediye ekiplerince hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Çalışmalar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Belediyesi işbirliği sayesinde hızla sürüyor. El ele, omuz omuza vereceğiz, kırsal mahallelerimizde girilmedik alan bırakmayacağız" dedi.