06.05.2017 15:08:32

Harput için bakanlıktan 5 milyon liralık ödenek

Elazığ'ın tarihi Harput mahallesi için Kültür ve Turizm Bakanlığın 5 milyon 190 bin lira ödenek sağladığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yetkili firmanın Nisan ayı itibariyle kale kazıları başta olmak üzere restorasyon çalışmalarına başladığını söyledi.

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Elazığ'ın tarihi Harput mahallesi için Kültür ve Turizm Bakanlığın 5 milyon 190 bin lira ödenek sağladığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yetkili firmanın Nisan ayı itibariyle kale kazıları başta olmak üzere restorasyon çalışmalarına başladığını söyledi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Elazığ'ın turizmi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demirbağ, son dönemlerde turizm anlamında ciddi atılımların yapıldığını belirtti.Geçmiş dönemlerde turizm anlamında eksikliklerin olduğunu vurgulayan Demirdağ, "Ülke geliştikçe ve ekonomik olarak büyüdükçe değer yargıları da farklılaşıyor. Kültürel miraslara, değerlere buna paralel olarak daha çok önem verilmeye başlanıyor.Elazığ turizmde bir cazibe merkezine henüz dönüşmedi. Ama bunun mutlaka olması içinde devlet kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları olarak hepimizin önemli çalışmaları var. Bu manada Harput'la ilgili son dönemlerde çok ciddi bir çalışma yapılıyor" dedi.Elazığ'da turizminin geliştirilmesi ve turların buraya çekilmesi gerektiğini ifade eden Demirdağ, " İnsanları turistik geziler amacıyla buraya çekmemiz için tarihi ve turistik anlamında Harput'u çok iyi işlememiz lazım. Orayı bir cazibe merkezine dönüştürmemiz gerekiyor. Bizim orada devasa binlerce yıllık bir tarihe sahip olan bir kalemiz var. Bununla beraber camiler, kiliseler, manevi önderler ve önemli şahsiyetler var. İnanç turizmi açısından da çok müsaitiz. Bu zenginlikleri cazip hale getirmek için bizim burada gayret göstermemiz lazım. Harput'ta insanların gelip bir Harput evinde dinlenebilecekleri, birkaç saatini geçirebilecekleri, günlerini geçirebilecekleri hem butik otellerin hem de tesislerin çoğaltılması lazım. İnsanların Harput musikisi veya tasavvuf müziğini dinleyebileceği genel kültürüne sahip olabileceği ortamların oluşturulup hizmete sunulması lazım. Mesela bir etnografya müzesinin olması gerekiyor. Çünkü siz tarihi değerlerinizi de insanlara orada sunmak zorundasınız. Yine Harput bir faytonla gezilebilecek bir alana dönüştürülebilir" diye konuştu.Harput Kalesi ile ilgili önemli restorasyon çalışması yapıldığını belirten Demirdağ, "Çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Hem kazı çalışmaları hem de restorasyon çalışmaları için bakanlığımız 5 milyon 190 bin liralık ödenek ayırdı. İhale yapıldı ve yetkili firma Nisan ayı itibariyle çalışmalarına başladı. Çok ciddi kazı çalışmaları da hala devam ediyor. Biz Harput'u insanın tam tatmin olacağı bir cazibe merkezine dönüştürebilirsek inşallah turizmimize önemli katkı sağlamış olacağız. Sivrice ve Palu gibi tarihi yörelerimizde de aynı şekilde çok ciddi çalışmalar yapılıyor" diye bilgi verdi.