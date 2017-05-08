08.05.2017 15:36:46

Harmancık'ta su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Balantdanişment Mahallesi ve civarında 09 - 31 Mayıs 2017 tarihleri ve 08:00 ila 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.