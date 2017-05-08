08.05.2017 15:36:46
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Balantdanişment Mahallesi ve civarında 09 - 31 Mayıs 2017 tarihleri ve 08:00 ila 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Harmancık'ta su kesintisi
Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Balantdanişment Mahallesi ve civarında 09 - 31 Mayıs 2017 tarihleri ve 08:00 ila 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.