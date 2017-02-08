08.02.2017 09:20:36

Harçlıklarıyla aldığı çikolataları Halepli çocuklara gönderdi

Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan 'Kırşehir Halep'e sahip çıkıyor' yardım kampanyasına ilkokul öğrencisi Ahmet Baran Şahmaz'ın harçlıklarını biriktirerek aldığı çikolatalarla katılması herkesi duygulandırdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan 'Kırşehir Halep'e sahip çıkıyor' yardım kampanyasına ilkokul öğrencisi Ahmet Baran Şahmaz'ın harçlıklarını biriktirerek aldığı çikolatalarla katılması herkesi duygulandırdı.Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan 'Kırşehir Halep'e sahip çıkıyor' yardım kampanyasında toplanan malzemeler 9 tır ile Halep'e doğru yola çıktı. Yardım tırlarının uğurlanması sırasında ilkokul öğrencisi Ahmet Baran Şahmaz'ın biriktirdiği harçlıklardan aldığı çikolatalarla kampanyaya destek verdiği ve mektup yazdığı ortaya çıktı.Yardım tırlarının uğurlandığı törende mektubunu okuyan Ahmet Baran Şahmaz, "Suriyeli kardeşlerime, her gün orada bombalar patlıyor. Hiçbir şey bulamıyorsunuz ve siz bizim için kardeşsiniz. Ben buna çok üzülüyorum. Sizin de benim gibi Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar gibi özgür, mutlu yaşamanızı istiyorum. Ben bu yiyecekleri yerken sizin orada aç ve üşüyor olmanıza üzülüyorum. Annemin sizlere hediye olarak gönderdiklerinin içinde benim de size kendi biriktirdiğim para ile sizlere bu çikolataları gönderiyorum. Hayatınız bu çikolatalar gibi tatlı olsun inşallah. Size de bu mektubu birisi okusun" ifadesinde bulundu.Törende konuşan Vali Necati Şentürk ise ilkokul öğrencisi Ahmet Baran Şahmaz'ın büyük bir duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Kendi çok küçüktür, ama hediyenin kıymeti dünyanın en güzel hazinelerinden daha zengin. Küçük yavrumuzun gönül zenginliği ile beraberiz. O kendi harçlığından biriktirdiği paralarla Suriye'deki kardeşlerine 'Kardeşlerime gönderiyorum' ifadesi ile çocuk yüreğinin zenginliğini hepimize göstermiş oldu. Annemin de gönderdiği diğer hediyelerin yanında bende bu hediyeyi gönderiyorum diyor. Böyle hediyelerin çok kıymetli olduğunu biliyoruz" dedi.Tören, Ahmet Baran Şahbaz'a vali tarafından altın takılmasıyla son buldu.